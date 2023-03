Wout Faes est prêt à saisir sa chance avec les Diables: «L’arrivée de Tedesco est une bonne affaire pour moi»

Désormais habitué des Diables rouges, Wout Faes cartonne cette saison du côté de Leicester. Même si son club est en difficulté depuis le début de la saison, le défenseur belge est l’un des éléments-clés du dispositif de Brendan Rodgers. Avec la perte de Toby Alderweireld, les jeunes pousses ont une carte à jouer. En particulier Zeno Debast et Wout Faes, qui pourraient se disputer cette place vacante. « Les premiers contacts avec le coach se sont bien passés, même si nous ne sommes pas là depuis longtemps », a expliqué le second cité en conférence de presse. « Il a organisé une petite réunion ce lundi pour nous expliquer comment il avait l’intention de jouer. Il veut voir une équipe assez haute sur le terrain et des joueurs très agressifs, ce qui, je pense, me correspond assez bien. Je ne sais pas encore quel sera mon rôle dans cette équipe, mais je devrais le savoir lors des prochaines réunions avec le coach. L’arrivée du nouveau sélectionneur national est une bonne affaire pour moi. Il semble vouloir donner une chance aux jeunes, tout en comptant toujours sur les plus anciens, ce qui peut être un bon mix. Ce changement d’entraîneur pourrait être une belle opportunité pour moi, et je compte bien montrer ce dont je suis capable. Je pense même pouvoir devenir un leader de cette équipe, mais cela doit venir naturellement, comme cela s’est fait à Leicester. »

Compte tenu de la retraite de Toby Alderweireld, Wout Faes (24 ans) sait qu’il a une chance à saisir dans l’axe de la défense belge. Et ce, même si l’ancien d’Anderlecht n’a jamais vraiment eu voix au chapitre sous Roberto Martinez. Mais, désormais, Wout Faes a pris une nouvelle dimension en passant de la Ligue 1 à la Premier League l’été dernier. « Doute-t-on de moi en Belgique ? C’est vrai que la Ligue 1 n’est pas très suivie en Belgique, ce qui était peut-être regrettable pour moi. Mais j’ai bien planifié ma carrière et je savais que j’étais prêt à passer la vitesse supérieure après le Stade de Reims », concluait Faes, émerveillé par l’excellent travail de Will Still dans son ancien club.