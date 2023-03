Plus de cinq mois de travaux sur la chaussée Brunehaut entre Belœil et Ath

Les travaux ont commencé ce lundi 20 mars à 7h et sont prévus jusqu’au 31 août.

C’est le Service Public de Wallonie (SPW) qui gère ce chantier, destiné à procéder à la réfection des revêtements en béton de la N527. Le tronçon concerné se situe à la chaussée Brunehaut et à la rue du Pilori d’Ellignies-Sainte-Anne jusqu’à Ormeignies.

À hauteur du chantier, la circulation des véhicules sera interdite et ce, depuis le carrefour formé par la chaussée Brunehaut, la rue Neuve et la rue des Combattants vers Ormeignies. Une exception sera accordée à la desserte locale.

Des déviations seront dès lors mises en place : pour les véhicules de – de 3,5T déviation via Blicquy pour rejoindre la N257 à hauteur d’Ormeignies. Pour les véhicules de + de 3,5T déviation via la N526, Leuze-en-Hainaut, la N7 (Chaussée de Tournai) vers Ath.

La ligne de bus Nº12 (Attre-Blaton) sera également déviée via la rue du Faux, la rue de Huissignies, la chaussée Brunehaut, la rue de Blicquy, Aubechies, la rue d’Ellignies, la place d’Ellignies et la rue Neuve entre les arrêts Ferme Bricout à Ormeignies et Place Communale d’Ellignies-Sainte-Anne, dans les deux sens de circulation.