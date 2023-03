Grosse opération de police à Aiseau-Presles, Châtelet et Farciennes: 30 personnes contrôlées

Durant la soirée de vendredi 17 mars, entre 16 heures et minuit, les services de police de la zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes ont mené une opération d’envergure orientée contre la détention de stupéfiants, les nuisances sociales, la délinquance urbaine et les accidents de circulation. Ces équipes étaient notamment renforcées de deux maîtres-chiens de la Police Fédérale et de son hélicoptère.

Au total, 30 personnes et 15 véhicules ont été contrôlés. Ceci a mené à la rédaction d’une perception immédiate pour détention de stupéfiants, d’un procès-verbal pour détention de stupéfiants et de deux perceptions immédiates pour infraction de roulage.