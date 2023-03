BVI s’implante à Wavre avec un projet innovant et unique en Belgique

Quantum Biospace a été imaginé pour créer la rencontre entre les biotechs et les deeptechs dans le but d’accélérer l’émergence des nouvelles façons de découvrir, développer et fabriquer des médicaments. Au travers de ce premier projet exclusivement dédié à ce type d’industrie, BVI.EU a pour ambition de contribuer au positionnement de la Belgique en tant que plaque tournante des biotechs en Europe. Un parc de 18 hectares verra ainsi le jour dès le 3e trimestre de 2025. Cet ambitieux projet immobilier 100 % privé comprendra des installations de recherche et développement, des espaces de fabrication et de commercialisation, des data centres et computing centres ainsi que des espaces communs, tels que restaurant, centre de conférence et hôtel. La demande de permis a été introduite le 10 mars 2023. « Quantum Biospace est un exemple de l’engagement de la Belgique envers l’innovation dans le domaine de la biotechnologie et de l’intelligence artificielle » explique Geoffroy Dumonceau, chef du développement chez BVI.

Le projet prévoient diverses installations. - BVI