Energie: un coup de pouce de près de 5 millions de la Région pour les communes de Wallonie picarde

La Wallonie a décidé d’octroyer un total de 50 millions d’euros aux communes et CPAS de Wallonie (à l’exception des communes germanophones), dans le cadre de la crise de l’énergie. « Les communes « sont en première ligne face aux différentes crises. Ce sont elles et les CPAS qui assument la gestion au quotidien mais aussi ses conséquences. La Wallonie entend se tenir à leurs côtés. Cette crise des prix de l’énergie impacte la situation financière non seulement de nombreux ménages et entreprises wallons, déjà mis en difficultés par la crise sanitaire, mais également les pouvoirs locaux, et singulièrement les communes et les CPAS », dit le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon.

Le gouvernement wallon vient juste d’approuver la répartition de cette enveloppe de 50 millions, qui, pour les communes, sera attribuée suivant le même principe que les fonds des communes. Pour les CPAS, ce sera proportionnel à leurs dépenses énergétiques propres, précise le cabinet du ministre.