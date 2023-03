Un suspect arrêté après un fait grave d’agression dans la circulation à Bruxelles

Un peu après 8h30, les services de police ont reçu l’appel d’un témoin et une équipe de la Brigade territoriale d’intervention a immédiatement été envoyée.

Sur place, une victime grièvement blessée a été retrouvée. Selon les dires du témoin, la victime avait reçu plusieurs coups violents et lorsque ce dernier s’est interposé, le suspect est parti en voiture. La victime a été emmenée à l’hôpital et ses jours étaient en danger pendant un certain temps. Elle sera en incapacité de travail pendant 16 jours.