Sabine Carton (Votre Dour) démissionne du conseil communal de Dour

« On va acter la démission de Sabine Carton ce jeudi », confirme Joris Durigneux, chef de file Votre Dour et Premier échevin. Les récents changements au niveau de la politique douroise ne sont pas en cause. « Sabine déménage dans les Honnelles. Elle ne peut donc malheureusement plus siéger avec nous.» La trentenaire doit démissionner.