«Je ne suis pas en voyage scolaire»: l’Anderlechtois Bart Verbruggen déterminé à laisser son empreinte chez les Oranje

Verbruggen n’est pas du tout certain de jouer contre la France, vendredi à Saint-Denis, et contre Gibraltar, mardi à Rotterdam, en matchs de qualification pour l’Euro 2024. « Le coach national m’a dit de regarder attentivement autour de moi », explique-t-il. « Mais je veux aussi me montrer ». Avec Jasper Cillessen, Mark Flekken et Bart Verbruggen, Ronald Koeman a fait appel à trois gardiens qui n’avaient pas été sélectionnés pour la Coupe du monde au Qatar à la fin de l’année dernière. « mais cela est aussi lié aux blessures », a reconnu Verbruggen qui bénéficie des indisponibilités d’Andries Noppert et de Justin Bijlow. « Sinon, j’aurais peut-être été versé chez les Espoirs. »

Les Pays-Bas ont peut-être trouvé avec Verbruggen l’homme qu’il leur manquait lors des tirs au but. Le gardien du RSCA a arrêté pas moins de trois tirs au but de Ludogorets en barrage de la Conference League. « Je ne sais pas si c’est une de mes spécialités. Mais j’en ai aussi arrêté un lors d’un match de Coupe avec le Lierse », a déclaré Verbruggen, qui porte la lettre C sur ses gants de gardien de but. C est la première lettre du prénom de son père Coen, décédé il y a deux ans. « Il était mon plus grand supporter. Heureusement, il m’a vu partir pour Anderlecht (il y a trois ans, NDLR). Il aurait évidemment aimé vivre cela aussi. Mais grâce à cette lettre sur mes gants, il est toujours un peu présent. »