Un radar mobile et un éclairage LED devraient mettre fin aux accidents graves au rond-point de Rekkem

Un nouvel accident grave s'est produit dimanche soir au rond-point de la N58 à Rekkem. Une voiture s'est retrouvée à l'envers contre un pilier du pont. LSI

Un automobiliste de 34 ans, venant de Mouscron, a percuté le rond-point. Il a continué à sa route au-dessus de la glissière de sécurité, complètement hachée par de nombreux accidents précédents, et a fini à l'envers contre le pilier du pont de l'E17. Sébastien L. a subi des blessures potentiellement mortelles et est maintenu dans un coma artificiel, relatent nos confrères de HLN. Il s'agissait du deuxième accident du week-end à cet endroit, puisque tôt samedi matin, un Français de 22 ans sous l'emprise de l'alcool et de la drogue a également percuté le rond-point. Le panneau lumineux mobile a été brisé.