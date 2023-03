«On va être en retard, papa!»: quand une légende de l’équipe de France dit au revoir à ses deux fils, repris ensemble en sélection nationale (vidéo)

C’est la situation que vient de vivre Lilian Thuram. En effet, ce lundi, l’ancien détenteur du record du nombre de sélections en équipe de France a eu l’immense honneur de voir partir ses deux enfants, Marcus et Khéphren, en direction du rassemblement de la sélection nationale. Un moment immortalisé et partagé sur les réseaux sociaux par l’ancien défenseur, qui n’a pas hésité à taquiner ses fils.

« Marcus, regarde papa », peut-on l’entendre lancer en direction de la voiture. « Allez, on est en retard, papa », lui répond alors ce dernier, visiblement gêné d’être filmé de la sorte par son père. Il faut dire que ce n’est qu’une sélection de plus pour l’attaquant du Borussia Mönchengladbach, déjà repris à neuf reprises et ayant disputé la dernière Coupe du monde. Au contraire de son petit frère, Khéphren, qui découvre les joies de la sélection nationale. Et qui avait du mal à cacher le grand sourire qui ornait son visage au moment de quitter le domicile familial...