Permis refusé à l’Ecopôle (Farciennes): Van De Walle, le grossiste en viande de Wayaux, à la recherche d’une nouvelle implantation pour construire un atelier de découpe et un abattoir

À l’étroit dans ses installations de Wayaux, le grossiste en viande, l’un des plus importants de la région, souhaite se donner un peu d’aise et de nouveaux équipements. En l’occurrence, il veut se doter d’un atelier de découpe et d’un abattoir pour ses propres besoins.

Pour mener cette extension, Anaïs et Régis Van De Walle, les gestionnaires de l’entreprise, envisageaient d’emménager au sein de l’Ecopôle, à Farciennes. En janvier 2022, ils avaient ainsi sollicité un permis unique pour exploiter un abattoir d’une capacité journalière maximale de 80 bovins et/ou ovins. Près de 400 riverains s’étaient opposés à ce projet, dénonçant via une pétition, une trop grande proximité entre l’abattoir et les habitations ainsi que d’éventuelles nuisances olfactives, sonores…