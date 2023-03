Fallas de Valence 2023: 760 œuvres d’art partent en fumée lors d’une édition record pour la fête espagnole

Une météo estivale, l’apothéose du 19 mars qui tombe un dimanche et un retour à la «normalité» après plusieurs éditions marquées par la pandémie ont fait des Fallas 2023 de Valence, une édition record. Les rues, hôtels et restaurants de la ville espagnole étaient saturées avec plus d’un million de visiteurs.

Durant 5 jours, les Fallas fêtent l’arrivée du printemps en exposant 760 œuvres d’art en bois et carton dans tous les quartiers de la ville. Les visiteurs peuvent admirer ces structures gigantesques durant 4 jours avant la « Cremà», la soirée du 19 mars, jour de la Saint Joseph, où tout part en fumée. Tout au long du festival, les feux d’artifice, spectacles pyrotechniques, défilés en habits traditionnels ou stands avec ambiances musicales et spécialités culinaires ont réuni des centaines de milliers de visiteurs éparpillés dans tout Valence.