La Belgique parmi les mauvais élèves dans le classement des dépenses pour la défense: le pays est toujours loin des objectifs atlantiques

Bien que la part du produit intérieur brut qui y est consacrée augmente continuellement depuis 2014, elle reste loin de l’objectif fixé par l’Otan en 2014, de 2%. Le pays fait partie des mauvais élèves et fait à peine mieux que l’Espagne (1,09% du PIB) et le Luxembourg (0,62%), ressort-il mardi du rapport annuel du secrétaire général de l’Alliance.

Ce n’est pas le seul objectif non rempli par le Plat Pays puisque de ses dépenses déjà inférieures, il n’en a pas dédié 20% aux équipements et à la R&D, mais seulement 19,3%. Là encore, seuls deux autres Alliés font moins bien: le Canada et le Portugal. Le reste des dépenses belges est majoritairement consacré au personnel (49,5%), au fonctionnement et à la maintenance (28,5%) ainsi qu’à l’infrastructure (2,7%).