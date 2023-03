14 ans après, Johan Lardin va quitter Solre-sur-Sambre en P1 Hainaut: «Le manque d’évolution au sein du club, mon grand regret»

Oui, mon choix est fait. Je l’ai d’ailleurs annoncé au président ce lundi. Nous sommes arrivés à la fin d’un cycle à Solre-sur-Sambre. Le club a sans doute besoin de nouvelles idées, d’autres ambitions tandis que, de mon côté, ça ne peut que me faire du bien de prendre davantage de recul et de voir de quoi mon avenir sera fait.

Oui, mais je n’en ferai pas une obsession et je ne pleurerai pas si rien ne vient. Que ce soit dans le football ou non, je laisse la porte ouverte à de nouvelles perspectives. Je me laisserai simplement le temps une fois que ma mission à Solre-sur-Sambre sera terminée. Et j’espère plus que tout que cela se finisse par un maintien car une rétrogradation sera extrêmement décevante.

Qu’est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision et à l’annoncer à un bon mois de la fin du championnat ?

Il me semble que c’est le bon moment. Comme on dit, il nous reste cinq finales à jouer et on va tout donner pour finir le travail. Après cela, le club entrera inévitablement dans une nouvelle ère, avec certainement pas mal de départs et de changements. Voilà quatorze ans que je suis ici (NDLR : neuf en tant que joueur et cinq en tant qu’entraîneur). J’ai enfilé de très nombreuses casquettes durant toutes ces années même si ça a moins été le cas cette saison avec l’arrivée du nouveau président. Je suis sans doute moins impliqué depuis peu mais j’aurais évidemment tort d’affirmer que les remous internes n’y ont pas été pour quelque chose.

Quand vous lui avez annoncé votre départ, le président a-t-il tenté de vous retenir ?

Non, mais cette annonce était attendue et prévisible. Ça se sentait, j’étais moins impliqué ces dernières semaines. À titre d’exemple, je ne suis pas allé au concours de belote qui se tenait à la buvette samedi dernier. Autrefois, jamais je n’aurais raté la moindre activité de ce genre au club…

Ces conflits que vous évoquez ont-ils aussi joué un rôle dans votre décision de prendre le large ?

Évidemment, mais je dois quand même préciser que c’est une réflexion que je mène depuis un bon moment. Avant le début de la saison, je gardais dans un coin de la tête le fait que je commençais à avoir fait le tour de la question et qu’il serait sans doute temps au terme de celle-ci de passer la main. Disons simplement que tout ce qui a pu se passer dans le club ces derniers mois m’a conforté dans mon idée…

Que retiendrez-vous de toutes ces années passées aux Petit Ponts ?

Plein de belles choses, évidemment. On a connu deux montées en Nationale lorsque j’étais joueur, ce qui est assez incroyable pour un club de village comme le nôtre. On a vu passer et émerger de très bons joueurs comme Tom Scohy et d’autres. On a reçu des équipes comme La Louvière, le RWDM… Mon grand regret restera le manque d’évolution. Quand on veut progresser, il faut que cela suive derrière. Et je dois bien dire que depuis tout ce temps, rien n’a changé dans les infrastructures, dans l’outil de travail proposé.

Doutez-vous du fait que cela puisse changer un jour ?