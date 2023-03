La «Family Day» aura lieu ce 15 avril sur la place Keym

C’est le retour des beaux-jours… les bourgeons apparaissent, le soleil réchauffe nos après-midi, les terrasses de café se remplissent et les festivités s’organisent à Watermael-Boitsfort #wb1170 : brocantes, fêtes de quartier, activités et initiatives commerciales !

Cette journée haute en couleur comptera de nombreuses activités variées pour toute la famille et tous les âges : plusieurs concerts Pop-rock sur scène, artistes déambulatoires, atelier graffitis, pétanque, château gonflable et bien d’autres surprises musicales et ludiques sont au programme.