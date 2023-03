«Il me lance un clin d’œil, je lui assure ma discrétion»: le jour où Michel Drucker est tombé sur les ébats de son patron et d’une journaliste «parmi les plus réputées»

En 2018, Michel Drucker sortait son ouvrage « Il faut du temps pour rester jeune ». Une anecdote, qui y figurait, ressort dans la presse. « Un soir tard, tandis que je fis un dernier tour des bureaux, je vois un filet de lumière sous une porte directoriale, j’entre pour éteindre, certain qu’à cette heure-là, il n’y a plus personne. Et je vois le Big Boss, sur son fauteuil, un peu éloigné du bureau, avec une femme assise sur lui, demi-nue, de dos », confiait-il.

Si la journaliste n’avait pas remarqué la présence de Michel Drucker, le « Big Boss », lui, l’avait bien vu. « Il me regarde, placide, un sourire aux lèvres, avant de pivoter sur son siège tournant pour que j’apprécie la beauté de sa partenaire dont j’entends un léger râle de plaisir », poursuivait Michel Drucker.