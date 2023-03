Rolls-Royce rend un ultime hommage au V12

Chaque détail de la Wraith Black Arrow qui évoque cet évènement historique est juste sublime. On remarque d’abord les touches de jaune disséminées à l’extérieur et à l’intérieur. Mention spéciale pour ces traits qu’on distingue derrière la grille qui semblent dessiner des traces de roues partant vers l’horizon, et attirent l’œil vers là où se trouve le V12.

A l’intérieur, on aime la flèche noire gaufrée dans le cuir des appuie-têtes. On aime plus encre les boiseries des garnitures de portes, gravées au laser pour représenter le sol craquelé du lac salé de Bonneville. On adore l’évocation du record de 1938 intégré à la pendulette, et la silhouette de la Thunderbolt, placée sous verre sur la console centrale. Mais on craque surtout pour la garniture de planche de bord : une plaque d’aluminium sur laquelle sont gravés les éléments du V12 actuel de la Wraith.