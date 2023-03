Kia présente (encore) un SUV électrique

Le 15 mars dernier, nous vous présentions les premières images du Kia EV9, imposant SUV électrique de près de 5 mètres. Le constructeur semble bien connaître l’expression « battre le fer tant qu’il est chaud », puisque moins d’une semaine plus tard, c’est le EV5 qui est dévoilé. Celui dont le nom indique qu’il sera sensiblement plus compact que le EV9 est pour le moment un concept. Mais sa ressemblance avec le grand frère peut déjà laisser supposer que la version définitive sera très proche.

Table avec vue

On n’en dira en revanche pas autant de l’habitacle, qui a pour le coup encore tout de la « Show Car ». Planche de bord hyper épurée, volant futuriste, sièges pivotants à toutes les places… ou presque. On note que le concept propose 7 places, dont celles du coffre sont dos à la route. Et le double fond du coffre se transforme en table, histoire, peut-être, de pique-niquer après avoir garé la voiture à un point de vue spectaculaire. On ne sait rien des aspects techniques du modèle. Kia en dira probablement plus à la présentation officielle, qui devrait avoir lieu mi-avril au Salon de Shanghai