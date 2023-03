Ford Explorer : Look américain, ADN européen

Aujourd’hui, le Ford Explorer est un SUV « king size » hybride rechargeable, typiquement américain. Il sera remplacé avant la fin de cette année par le nouvel Explorer, un SUV bien plus compact, conçu et construit en Europe, et 100% électrique, évidemment. Car si la marque à l’ovale semble vouloir affirmer ses racines américaines avec un design un peu « dans ta face », ce look cache une base technique on ne peut plus proche de nous. Après le Ranger et le Tourneo Connect, ceci est en effet le troisième fruit (mais le premier fruit électrique) du partenariat avec… Volkswagen.

L’ID de Ford

Ford n’a encore communiqué aucune donnée technique précise, mais on sait que l’explorer repose sur la plateforme MEB de Volkswagen, celle-là même qu’utilisent tous les modèles électriques du groupe VW, de la famille ID. au Skoda Enyaq, en passant par le Cupra Born. L’éventail des possibilités devrait donc compter des solutions à un ou deux moteurs, des puissances de 170 à 340 ch environ, et une autonomie maximale de 500 km. La production du nouveau Ford Explorer sera lancée au second semestre 2023, pour une commercialisation vers la fin de l’année. On devrait donc bientôt en savoir plus à propos de ce véhicule, pour lequel Ford promet un tarif de base inférieur à 45.000€.