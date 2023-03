Avec SodaStream, le printemps s’invite chez vous

L’arrivée du printemps vous met en joie? Les premiers rayons de soleil pointent et nous pouvons enfin remettre le nez dehors. Avec SodaStream, vous préparez vos boissons rafraîchissantes «maison» en un tournemain. À domicile, sur votre terrasse, pour votre séance de sport ou en déplacement.

Vous voulez profiter de votre boisson rafraîchissante durant vos balades printanières ou vos sorties à vélo? My Only Bottle est votre compagnon indispensable. My Only Bottle de SodaStream est une bouteille nomade élégante et réutilisable qui permet de préparer de l’eau gazeuse. Ultralégère et résistante au lave-vaisselle, la bouteille d’un demi-litre est compatible avec la machine à eau gazeuse SodaStream. Grâce à sa boucle de transport pratique, vous l’emmenez partout. My Only Bottle est disponible en différents coloris (noir, rose pâle et bleu), ainsi qu’avec un bouchon spécial pour le sport.