J10, la montre de ceux qui expriment leur personnalité au travers d’un design exclusif

La silhouette de la mythique voiture « Goutte d’eau » de Talbot-Lago, de 1937, a inspiré le design de la collection Dôme de Bernard Julémont. Créée comme une sculpture en 2020, elle comprend 10 modèles en édition limitée à 100 exemplaires chacun. La montre automatique J10 vient clore aujourd’hui cette série prestigieuse. Son boitier en acier rosé-cuivré et son cadran gris dauphin s’ajustent à tous les poignets grâce à des courbes intemporelles et ergonomiques.

« J’ai imaginé cette montre pour des hommes et des femmes qui osent affirmer leur personnalité et leur individualité, qui apprécient l’élégance, le design et l’exclusivité. Les amateurs d’architecture ou d’automobiles anciennes ressentiront, je l’espère, l’émotion que me procurent les lignes parfaites de la mythique Talbot-Lago « Goutte d’eau » (dessinée par Figoni & Falaschi, en 1937). J’ai voulu transmettre cette émotion au travers d’une montre ultra design et très complexe à réaliser sous une apparente simplicité. Il s’agit avant tout d’une recherche artistique. Un peu comme porter une sculpture au poignet », déclare Bernard Julémont, fondateur de Julémont Watches.

« Pour créer cette montre à la fois élégante et originale, j’ai cherché une courbe parfaite et inédite qui se prolonge sans aspérités quel que soit l’angle de vue ! Pour cela, comme en design automobile, j’ai modelé de la terre glaise. Ensuite, il a fallu traduire ça dans l’acier et surtout le verre. Trois ans de recherche technique et artistique, et 3 prototypes, ont été nécessaires pour obtenir la couronne asymétrique et la découpe hémisphérique du verre hyper bombé et cintré, dans la continuité du boitier. »

Un galet au poignet

« Le retour le plus fréquent que me font les clients est que la montre leur évoque un galet par sa rondeur (sans aucun angle) et sa douceur (aucun bouton ne dépasse). Certains me disent que le fait de toucher leur montre au cours de la journée leur procure un effet apaisant », confie Bernard Julémont.

Les 10 modèles de la collection Dôme – de J1 à J10 – sont différents par la couleur et l’affichage de leur cadran, la couleur de leur boitier et de leur bracelet en caoutchouc végétal recyclable.

La montre J10 en détail

- Un design exclusif, des matériaux nobles recyclables, une production artisanale européenne

- La montre J10 est automatique (sans électronique comme toutes les montres de luxe) et se recharge par les mouvements du poignet. Elle est produite artisanalement à Milan, en Italie et animée par l’un des meilleurs mouvements au monde : le mécanisme automatique Miyota de Citizen Group.

- Le verre saphirest inrayable (dureté 9) et traité antireflet. Sa forme hyper bombée cintrée et curvex (très courbée dans les deux axes) présente une découpe en hémisphère à midi.

- Les aiguilles sont polies et ont un insert Superluminova afin de lire l’heure dans l’obscurité.

- Outre l’heure, le cadran indique la réserve de marche et la date.

- Le boitier de forme tonneau (42x44mm sans les cornes) est en acier-pvd rosé-cuivré et résistant à l’eau (5atm).

- Le bracelet est en caoutchouc végétal recyclable (6 coloris disponibles).

- Limitée à 100 exemplaires par cadran.

- Un écrin ou un watchwinder en mdf (bois recyclé), fabriqué à la main en Belgique.

- Garantie 5 ans.

- Vendue au prix de 2300 €.