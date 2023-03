Incroyable mais vrai: une famille remporte deux millions d’euros… en jouant des dates connues de tous, «j’ai complété avec deux autres numéros fétiches»

C’est en misant sur des chiffres qui rappellent des grandes guerres que ce joueur du loto a remporté début mars deux millions d’euros. La combinaison gagnante était le : 14, 18, 21, 39, 45, numéro chance 8.

Cet habitant du Pas-de-Calais avait ainsi joué le 14 et le 18 en référence à la Première Guerre mondiale, le 39 et le 45 pour la Seconde, le 21 représente le nombre d’années d’écart entre les deux grandes guerres et le 8 pour le jour de l’Armistice de 1945, précise la Française des Jeux dans un communiqué. Et il avait enregistré leur ticket dans un bar tabac presse à Coulogne.