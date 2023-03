Mouvement contre la réforme des retraites en France: de nombreuses gardes à vue «arbitraires» vivement critiquées

«C’était vraiment toutes sortes de profils: étudiants à l’ENS, médecin, sans-abris, mineurs, syndicalistes, enseignants, des gens qui sortaient d’un colloque et qui ont été nassés», décrit pour l’AFP Me Coline Bouillon, l’une des avocates ayant assisté des manifestants.

Un groupe d’avocats dont elle est membre entend déposer une plainte collective pour «détention arbitraire» et «entrave à la liberté de manifester». Dans un communiqué, le Syndicat de la magistrature (SM), classé à gauche, a lui aussi dénoncé lundi ces nombreux placements en garde à vue, y voyant une «répression du mouvement social». «Il y a une instrumentalisation du droit pénal par le pouvoir politique, afin de dissuader les manifestants de manifester et d’exercer cette liberté», estime également Me Raphaël Kempf, qui souligne l’absence de «réparation» ou «d’excuse».

Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a dénoncé mardi sur France Info «cette pratique des arrestations abusives» tandis qu’Europe Ecologie Les Verts a demandé «l’arrêt des techniques de nasse, jugées comme illégales».

«Judiciarisation du maintien de l’ordre»

Cette pratique avait déjà été critiquée pendant le mouvement des «gilets jaunes». «Le nombre +jamais vu+ d’interpellations et de gardes à vue intervenues +de manière préventive+», avait été relevé par le Défenseur des droits dans son rapport 2018, citant le 8 décembre où près de 2.000 personnes avaient été interpellées dans toute la France. «Depuis plusieurs années, nous documentons l’utilisation de lois trop vagues ou contraires au droit international pour arrêter, parfois poursuivre des manifestants pacifiques. Les autorités françaises doivent fournir un cadre législatif protecteur du droit de manifester», a tweeté Amnesty International France.

Depuis une «quinzaine d’années», il y a une «judiciarisation du maintien de l’ordre», relève Fabien Jobard, directeur de recherches au CNRS et spécialiste de ces questions. Il cite notamment la loi dite Estrosi de 2010 qui crée le délit de «participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations» — initialement votée pour «lutter contre les violences de bandes et dans les stades» mais utilisée depuis en manifestation. Entre le «schéma répressif» et «préventif», où les arrestations ont lieu en amont des manifestations ou avant que d’importantes violences ou dégradations soient commises, «le curseur est de plus en plus du côté préventif», souligne-t-il. «Il n’y a pas d’interpellations injustifiées, je ne peux pas laisser dire ça», a déclaré le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, sur BFMTV. «On interpelle pour des infractions qui, à nos yeux, sont constituées», mais «48 heures (de garde à vue) pour essayer de matérialiser l’infraction, c’est court», a-t-il ajouté.