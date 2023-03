Un homme risque quatre ans de prison pour viol sur sa fille

Un homme est actuellement poursuivi par le tribunal correctionnel de Verviers pour viol sur sa fille. Il doit également répondre d’atteinte à son intégrité sexuelle, d’incitation à la débauche et de coups et blessures à son encontre. L’homme n’est pas inconnu de la justice puisqu’il a été condamné, en 2012, à une peine de cinq ans de prison pour avoir violé la meilleure amie de sa fille, qui n’avait alors que 14 ans.

« Placée depuis sa naissance, sa fille s’est sentie soulagée par cette condamnation et a enfin pu revivre », souligne le ministère public. « Mais, quand, en 2016, elle a croisé fortuitement son père qui l’a menacée de la violer à nouveau, elle a décidé de porter plainte », poursuit-il.

Dans sa plainte, celle qui est entre-temps devenue mère de famille dénonce des faits qui auraient été commis entre le 1er janvier 2003 et août 2009. Elle décrit précisément les violences sexuelles subies lorsque son père l’avait hébergée après ses nombreuses fugues et un passage en institution de la jeunesse.

Crainte de représailles

Dans un procès-verbal datant de 2017, la victime faisait état de viols commis par son père. Elle a ensuite indiqué qu’il s’agissait en fait du nouveau compagnon de sa mère. Elle a expliqué par après être revenue sur ses déclarations par crainte de représailles de son père biologique.

Le ministère public réclame une peine de quatre ans de prison. Du côté de la défense, on plaide l’acquittement en assurant que le prévenu n’aurait pas pu commettre les faits dont on l’accuse au cours de la période incriminée puisqu’à partir de 2003, il n’avait plus aucun contact avec sa fille.

Si cette ligne de défense ne devait pas être suivie, le conseil du prévenu demande alors l’absorption de la peine, estimant qu’il y a une unité d’intention commune à la condamnation de 2012. Le jugement est attendu le 14 avril prochain.