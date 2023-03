Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si, à l’instar d’Anderlecht, de Westerlo, de Zulte Waregem et du RFC Seraing, la plupart des clubs de D1 profiteront de la première trêve internationale de l’année pour permettre à leurs joueurs de souffler pendant trois jours, de vendredi à dimanche prochain inclus, quelques-uns sont plus généreux. C’est le cas du Standard, de Charleroi et de l’Union Saint-Gilloise où la reprise est fixée au lundi 27 mars, après une semaine de repos. Pourquoi prendre, à ce moment-ci de la saison, alors qu’il reste quatre matches à disputer pour bouler la phase classique du championnat, cette décision ?