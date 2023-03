Procès des attentats de Bruxelles: l’audience suspendue après un échange nerveux entre un témoin et des accusés

Le témoignage du quinquagénaire avait commencé de manière classique, avec un récit de l’horreur vécue le jour des attentats, la perte de sa jambe et les séquelles psychiques pour lui et ses proches. Mais les choses se sont gâtées lorsque le témoin a brandi un Coran et lu un extrait d’une sourate. «Vous avez insulté le Coran» a-t-il ensuite lancé aux accusés, ce qui n’a pas plu à Sofien Ayari et Salah Abdeslam.

de videos

«Je refuse qu’on dise que j’ai insulté le Coran!», s’est exclamé le premier. Et le deuxième de surenchérir : «On subit nous ici! On a rien fait du tout! »