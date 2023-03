«Mask Singer», saison 5: voici quand revient l’émission présentée par Camille Combal sur TF1

« Mask Singer » revient pour une cinquième saison sur TF1, à partir du vendredi 14 avril, à 21h10. Un retour six mois seulement après la victoire d’Amaury Vassili, en saison 4.

Si Kev Adams et Jeff Panacloc sont de retour sur le banc des enquêteurs, ils seront rejoints par deux nouveaux : Michèle Bernier et Elodie Frégé. Chantal Ladesou et Vitaa, elles, s’en vont. Sans surprise, Camille Combal reste à l’animation.