Une peine de 28 ans requise contre Steven Di Salvo, reconnu coupable de l’assassinat de sa compagne à Berloz

À l’issue du verdict de culpabilité, le substitut Christine Pevée a requis une peine de 28 ans de prison contre Steven Di Salvo. La représentante du ministère public a souligné la nécessité d’envoyer un message à Steven Di Salvo par la sanction prononcée, afin qu’il comprenne la gravité des faits et qu’il a commis et de lui faire comprendre qu’il en est le seul responsable d’un acte narcissique, égoïste et autocentré.

Le 22 juin 2020 à Berloz, Steven Di Salvo avait tué sa compagne, Jessika Oliveira De Melo, en l’étranglant et après lui avoir porté plus de quarante coups de couteau. L’accusé n’avait pas accepté la décision de rompre de sa compagne, mère de leur quatre enfants. Le jury de la cour d’assises l’a reconnu coupable d’avoir commis un assassinat.

Mme Pevée a aussi souligné la personnalité borderline de Steven et le risque de récidive qu’il présente. Mais le ministère public ne sollicite pas la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Le substitut reconnait à Di Salvo deux circonstances atténuantes liées à son absence d’antécédent judiciaire et à son parcours de vie.

Les avocats de la défense, Me Solfrini et Me Van der Beesen, ont plaidé pour une peine moins lourde qui permettrait à leur client de travailler sur sa personnalité et de se réinsérer dans la société.