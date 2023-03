La Brussels Pride revient le 20 mai pour défendre le droit de manifester des LGBTQIA+

«Le mouvement LGBTQIA+ belge sait à quel point les libertés d’association et d’expression sont cruciales pour progresser. Ces droits doivent donc être octroyés ou maintenus, en Belgique, en Europe et dans le monde entier», soulignent les associations.

Pour assurer la sécurité des participants et participantes, des «Safer Pride spaces» seront présents à plusieurs endroits stratégiques et permettront de signaler tout comportement déplacé ou offensant.

Une expo Queer

En marge des festivités, le Design Museum Brussels proposera l’exposition Brussels Queer Graphics produite en collaboration avec la Structure de Recherche interdisciplinaire sur le Genre, l’Égalité et la Sexualité (Striges). Des années 1950 à aujourd’hui, l’exposition mettra en lumière le langage visuel des communautés LGBTQIA+ à Bruxelles.

La traditionnelle Mini-Pride, le mercredi 10 mai 2023, marquera le début de la Pride Week.

Cette année, l’événement change de nom et s’appelle désormais «Brussels Pride: The Belgian and European Pride» au lieu de «Belgian Pride» afin de mettre en valeur son ancrage bruxellois tout en confirmant son attachement à la Belgique et à l’ensemble de l’Union européenne.