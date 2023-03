Le groupe Kermesz à l’est, sera présent ce 31 mars, à Fleurus

Derrière ce logo emblématique, huit musiciens aux personnalités bien trempées développent une fusion originale entre mélodies des Balkans, métal, mathrock, électro et free jazz.

Avec leur look inimitable de métalleux sans guitares, de punks intellos, de black block romantique, ils sont aussi pourvus d’un sens de la dérision typique de leur Belgique natale, prête à décoiffer le plus gominé des rockeurs. En effet, ce répertoire unique est relevé par une mise en scène décapante, puisant dans le freak show et les cabinets de curiosités pour proposer un spectacle explosif, dansant et festif à souhait.