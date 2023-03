Le Corea Club Charleroi a participé ce dimanche à une démonstration au festival d’arts martiaux à La Louvière, laquelle avait pour but de collecter des fonds pour les victimes du séisme en Turquie et en Syrie. Le club carolo, dirigé par les frères Baran (Mustafa, Haris et Ismail), a présenté une performance exceptionnelle qui a captivé le public.