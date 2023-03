Le coin du tacticien | Pascal Croughs: «Il faut recommencer à créer des créatifs»

Cette semaine, Pascal Croughs évoque le poste de meneur de jeu, beaucoup trop délaissé ces dernières années. « De nos jours, les équipes ne jouent plus avec un réel numéro 10. En Belgique, je trouve qu’on manque de joueurs de talent, on manque de « pré-assisteurs », une sorte de décapsuleurs qui peut en deux ou trois mouvements décaler le jeu pour ouvrir des espaces. Finalement, quand on y réfléchit, les demi-espaces qui vont les trouver ? Les créatifs. »

Notre consultant évoque la différence entre les joueurs « tard-matures » et les joueurs matures. « En élite, 85 % des joueurs sont matures pourtant, on repère plus de créatifs chez les « tard-matures » (NDLR : joueurs nés dans la deuxième partie de l’année). Ils ont un gabarit plus petit mais sont plus créatifs, j’ai très rarement vu un numéro 10 d’1m90. Ce que je reproche aux clubs, c’est de ne pas assez tenir compte de la créativité des joueurs de petite taille. L’exemple type de « tard-mature » chez nous, c’est Yari Verschaeren et avant lui Dries Mertens. Il en existe trop peu selon moi et de plus, c’est une réelle bataille pour eux parce qu’on ne leur fait pas confiance alors que l’on devrait. Aujourd’hui, on préfère choisir des joueurs de taille pour gagner des ballons et être plus physique, pourtant les joueurs qui savent débloquer une situation et donner une bonne passe sont souvent plus petits et vifs, il faut recommencer à créer des créatifs. »