Pauline Etienne («Ennemi Public»): «Cette série m’a changée»

C’est un sacré parcours, qui reflète beaucoup ce qu’un enfant traverse. On nous apprend des choses, on nous guide à travers la vie, et puis… vient un moment où on est confronté au monde réel, qu’on appréhende à notre façon. Parfois, on se rend compte qu’on ne nous a pas toujours dit la vérité. J’aime bien faire ce parallèle avec le parcours de Jessica, parce que je le trouve très juste : elle a été enlevée quand elle était très jeune, on lui a lavé le cerveau, on lui a dit que le monde était horrible, que les gens étaient tous méchants… et puis, quand elle commence à sortir et rencontrer d’autres personnes, elle réalise que l’homme qui lui a tout appris lui a possiblement menti. Ça chamboule. Et c’est ce qui amène à la crise d’adolescence !