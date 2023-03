«Face au juge»: une émission qui fait un carton auprès des jeunes

L’émission présentée par Julie Denayer en est déjà à sa neuvième saison et caracole tous les dimanches en tête des audiences, avec plus de 500 000 téléspectateurs en moyenne. Parmi eux, et c’est sans doute ce qu’il y a de plus étonnant, de nombreux jeunes qui se passionnent littéralement pour « Face au juge ».

Et ce n’est pas forcément pour réviser leurs cours de droit, même si l’émission permet une incursion inédite dans les salles d’audience et les tribunaux. Non, ce qu’ils aiment, ce sont les punchlines bien salées du procureur du Roi ! Ils ont parfois l’impression de revivre le face-à-face entre Florence Foresti et Jérémie Renier dans le film-culte « Dikkenek ».