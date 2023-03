Gianluigi Buffon dévoile le plus grand regret de sa carrière: «Nous avons tout gâché» (vidéo)

Mais à côté des points positifs, le gardien transalpin regrette un match en particulier : « Le niveau de football que j’ai vu au PSG, je ne le reverrai jamais de ma vie. Le sentiment de jouer la Ligue des Champions et de se dire qu’on va gagner la C1 cette année parce qu’on est plus forts que les autres… Je l’ai dit à ma femme, à mon agent. Nous avons tout gâché. Ils ont joué à Paris avec des enfants, avec De Gea, Lukaku et Rashford, les autres étaient jeunes. Nous avons tout gâché, mentalement. C’est probablement le plus grand regret de ma carrière. Nous étions très forts, une méga-équipe. »