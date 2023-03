Terrible drame: Jude, étoile montante de la boxe, décède subitement à l’âge de 19 ans

La famille de Jude Moore, originaire de Bristol, a confirmé que le boxeur issu de l’un des quartiers les plus défavorisés du Royaume-Uni, a été retrouvé mort vendredi.

Son entraîneur, Craig Turner, s’est dit « dévasté » par la perte et qu’« une grande lumière dans le monde s’était éteinte ». « Le fait qu’il soit venu de l’un des quartiers les plus défavorisés de Grande-Bretagne pour faire ce qu’il a fait et réaliser ce qu’il a fait n’est rien de moins qu’incroyable. Le Downend Boxing Club existe pour des gens comme lui ».