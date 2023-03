La proposition choc d’Ecolo-Groen pour assister au conseil communal de Schaerbeek!

DéFi, le parti de la bourgmestre ff de Schaerbeek, est totalement opposé à cette proposition : « Cela contrevient à la liberté de circuler des personnes et au droit à l’anonymat qui garantit le droit à la vie privée même lorsque l’on se trouve dans les lieux publics. On ne peut pas se prétendre démocrates tout en souhaitant prendre des mesures semblables à des dictatures. L’hôtel communal appartient au peuple qui est libre d’y aller et venir comme bon lui semble durant ses heures d’ouverture, et ce, tant qu’il en respecte les règles. »

Réaction des Engagés

Dans la foulée, le parti des Engagés a tenu à se positionner : « Il s’agit d’une très mauvaise idée », explique Cédric Mahieu, le chef de groupe. « Nous invitons les écologistes à réfléchir au sens profond de ce qu’ils proposent et de ce que cela implique. Le parti qui se voulait champion de la participation citoyenne veut devenir celui du fichage citoyen ! Les écologistes doivent comprendre que leur gestion dogmatique, clivante et autoritaire a mené aux difficultés actuelles. Nous les appelons à se remettre en cause dans leurs pratiques politiques locales. Il convient de rappeler qu’il n’y a plus de majorité au Conseil communal. Dès lors, nous demandons que la LB et les écologistes se contentent de gérer les affaires courantes jusqu’aux élections de 2024 et se concertent avec l’opposition sur tous les sujets d’ampleur et/ou qui suscitent des oppositions. »