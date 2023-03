EDITO – La Chine à la conquête du monde… pour 2050

Car en réalité, la Chine se soucie assez peu de la Russie, de Poutine et de l’Ukraine. Pékin a coché une date dans son agenda, pour devenir la première puissance mondiale : 2050, afin de célébrer dignement le centenaire de la création de la Chine populaire (et communiste). Toutes les manœuvres chinoises actuelles ne visent qu’à préparer ce dessein hégémonique. Poutine n’est jamais qu’un pion utilisé par les Chinois pour commencer à montrer leurs muscles à l’Occident et singulièrement aux USA. Car en soutenant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Chine choisit clairement un camp, nous prépare à une intervention possible dans sa région (Taïwan ?) et prend le risque de défier les démocraties occidentales qui constituent pourtant un partenaire capital pour l’économie chinoise. Les signaux envoyés sont tellement énormes et clairs qu’il faudrait être inconscient ou aveuglé pour ne pas les voir. L’Europe doit commencer aujourd’hui à réduire drastiquement sa dépendance à l’industrie chinoise, au lieu de débrancher TikTok,.