Tour de Catalogne: Giulio Ciccone remporte la deuxième étape au sprint devant Primoz Roglic et Remco Evenepoel (vidéo)

Giulio Ciconne (Trek-Segafredo) a remporté la 2e étape du Tour de Catalogne (WorldTour), une étape de montagne qui a mené les coureurs sur 165,4 km de Mataro à Vallter, où l’arrivée était jugée à 2.135 m d’altitude. L’Italien s’est imposé dans un sprint à trois devant le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui conserve son maillot de leader, et Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

L’échappée du jour s’est formée après 4 km de course. Huit hommes sont sortis du peloton: les Espagnols Julen Amezqueta (Caja Rural), Francisco Galvan (Kern Pharma) et Xabier Mikel Azparren (Euskatel), l’Italien Simone Petilli (Intermarché - Circus - Wanty), le Français Ewen Costiou (Arkéa-Samsic), l’Anglais Simon Carr (EF), le Danois Christopher Juul-Jensen (Jayco AlUla) et le Kazakh Vadim Pronskiy (Astana).