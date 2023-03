Crash Team Rumble se dévoile: un jeu multijoueur compétitif dans l’univers «Crash Bandicoot» (vidéos)

À trois mois de sa sortie, le titre s’est dévoilé un peu plus en détail lors d’une conférence en ligne à l’attention des journalistes. Lors de cette présentation, on a déjà pu obtenir des informations sur les dates importantes de « Crash Team Rumble » :

Après un « Crash Bandicoot 4 » longuement attendu et salué par la critique, les joueurs étaient en droit de s’attendre à un cinquième opus du célèbre marsupial orange. C’est donc par surprise que Toys for Bob, les développeurs, avait annoncé, fin de l’année dernière, Crash Team Rumble. Jeu multijoueur dans l’univers de la licence, celui-ci est prévu pour juin 2023 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, tout en autorisant le cross-platform.

– Une phase de pré-commande débute ce mardi 21 mars et débloque l’accès à la Beta

– Une Beta fermée sera organisée du 20 au 24 avril prochain.

En plus de ces données, nous avons surtout découvert le gameplay de « Crash Team Rumble ». Un 4v4 compétitif en équipe qui s’éloigne de l’aventure solo proposée par la saga « Bandicoot ». « On voulait quelque chose de nouveau et d’excitant », confie Lou Studdert, directeur créatif associé sur le titre. Si le jeu a des allures de MOBA, on insiste sur un point : « Ce n’est pas un MOBA ! Il s’agit d’un jeu stratégique multijoueur. » Une question de point de vue.

de videos

Dans les faits, les similitudes sont grandes : il s’agira de marquer le plus de points en collectant des fruits wumpa qu’il faudra ensuite « banquer » sur sa zone d’équipe. On retrouve donc un schéma plus ou moins classique : collecter des points, les valider, éviter les ennemis qui vont nous en empêcher. Le tout se fera sur différentes maps, avec un cast de héros dans l’univers « Crash Bandicoot » divisés en trois catégories (scorer, blocker, booster) qu’il faudra associer à un pouvoir spécifique et profiter des bonus activables sur le terrain de jeu (les Gempads sur lesquels il faudra sauter).