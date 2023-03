Un parking de délestage et un chemin cyclo-piéton en projet à Saint-Ghislain

La Ville de Saint-Ghislain a prévu un montant de 40.000 € pour étudier la création d’un parking de délestage dans la rue du Sas (qui mène à l’aire d’autoroute, NDLR) en face de la station de pompage de l’IDEA. « On voit aujourd’hui que certains parents se stationnent là en attendant leurs enfants. On veut organiser tout ça à l’aide de marquages car pour le moment tout le monde s’y gare n’importe comment », précise Daniel Olivier, bourgmestre. « On avait imaginé aller beaucoup plus loin en créant une bretelle carrossable reliant Boussu mais ce n’est pas faisable actuellement. Ce ne sera donc que cycliste et piéton ».

Chemin cyclo-piéton

Un chemin cyclo-piéton est en effet en projet, le long de la voie d’accès au nouveau cimetière de Saint-Ghislain. Le projet est d’ailleurs repris dans le plan d’investissement communal, en vue d’obtenir d’éventuels subsides de la Région wallonne. Le coût estimé pour réhabiliter le sentier suivant l’ancienne ligne de chemin de fer : 375.712 € TVAC