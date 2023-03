Schaerbeek: Belgobon lance le premier service traiteur bruxellois à vélo!

Pour diminuer l’impact sur l’environnement, Belgobon fera aussi appel à une majorité de fournisseurs bruxellois.

4 vélos-cargos avec remorques pour organiser le catering d’un événement de 80 à 150 personnes : voici le nouveau concept imaginé par Belgobon, traiteur de saison, bio certifié par Certisys à 80 % et bruxellois. Chaque vélo transporte la vaisselle réutilisable, les boissons, les aliments à préparer ou les mange-debout. Mis bout à bout, sur place, les tablettes (à base de plastique recyclé et conçues à Anderlecht) des vélos cargos forment un long buffet. Les serviettes de table sont en tissu récupéré de nappes abîmées lors d’autres événements plus classiques. Les boissons sont à base de sirop maison pour éviter de transporter inutilement des litres d’eaux et de jus. Un minimum de vaisselle est rendu possible en privilégiant des supports comestibles (toasts, tartelettes, cakes…), des formules en live cooking uniquement permettent d’éviter le gaspillage lié à d’éventuels No-Show (personnes inscrites à un événément ne venant pas).