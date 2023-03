À Saint-Josse, un colloque pour mieux évaluer et comprendre l'impact des écrans sur les enfants

Au programme : regards croisés et pointus de spécialistes sur cette question d'actualité pour mieux comprendre les conséquences de l'exposition aux écrans sur le développement, le sommeil, le langage, l'alimentation et la relation parents-enfants.

« Les écrans se sont invités de manière durable dans notre quotidien et celui des plus petits », commente le bourgmestre. « C'est une réalité et l'objectif est de comprendre la manière dont les écrans nous impactent tous et plus particulièrement les enfants. Des regards de spécialistes, des échanges avec les acteurs de première ligne, avec le grand public pour que les questions soient posées sans jugement mais aussi sans tabous. À travers ces échanges, Saint-Josse entend apporter des clés de compréhension et des moyens d'action concrets pour ceux qui s'interrogent sur les conséquences de l'omniprésence des écrans dans nos vies. Un colloque aussi nécessaire que passionnant ! »