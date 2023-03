Le festival Trolls& Légendes est de retour à Mons avec une cérémonie des Oscars revisitée

C’est un événement qu’attendent impatiemment les fans de fantasy de Belgique et d’ailleurs. En effet, l’année passée, le festival Trolls & Légendes a réuni 22.500 personnes sous le toit du Lotto Mons Expo. « En général, on dénombre 25.000 participants mais l’année passée, beaucoup d’étrangers devaient encore présenter un pass sanitaire, c’était encore compliqué pour eux », explique Pascal Leroy, coordinateur général du festival. Cette édition post-covid devrait donc attirer encore plus de passionnés. Pascal Leroy (à gauche) fait partie des organisateurs. - D.R

Un « anniversaire » légendaire C’est une édition spéciale qui aura lieu cette année puisqu’il s’agira de la dixième édition. C’est pourtant la 18ème année d’existence de Trolls & Légendes. « Avant, c’était un festival bisannuel et nous sommes passés en annuel juste avant le Covid », explique Pascal Leroy. Et pour l’occasion, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Concerts supplémentaires, Happy end… de nombreuses nouveautés sont au programme : « On a prévu un théâtre interactif adapté à un public à partir de 3 ans. Il y a pas moins de 7 invités du monde du cinéma, deux acteurs de la série Kaamelott et la présence exceptionnelle de George Blagden, célèbre acteur de la série Vikings qui sera présent pour une séance de dédicaces ! », s’enthousiasme l’organisateur.

« Les Oscars de la fantasy » Mais la grande nouveauté, cette année, ce sont « les Trolls d’or ». Une « cérémonie » de remise de prix à l’allure des Oscars mais version Trolls & Légendes. « Le but est de récompenser de manière plus officielle les œuvres coup de cœur. On a créé une commission de professionnels qui lit toutes les œuvres et élit ensuite sa préférée. Le but est de mettre en avant l’œuvre et pas spécialement un artiste ou sa carrière », affirme Pascal Leroy. Le festival est réputé et attendu dans la région. - D.R En parallèle, il y aura le grand prix en exposition : « Un jury sera présent pour élire la meilleure œuvre en exposition », ajoute le coordinateur.