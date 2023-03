Faut-il laisser l’éclairage public éteint la nuit à Mons-Borinage? Répondez à notre sondage

Fin 2022, les communes de Mons-Borinage, sauf Jurbise, décidaient de couper l’éclairage public entre minuit et 5h du matin en raison de la hausse des prix de l’énergie.

Cette décision est d’application jusqu’au 31 mars. Les communes doivent donc à nouveau se pencher sur le sujet et prendre une nouvelle décision. Soit on revient à la situation antérieure, soit on continue d’éteindre l’éclairage de minuit à 5h.