Elle crée un profil Tinder pour booster la confiance de son petit ami, mais tout nese passe pascomme prévu: «Cela signifie qu’il ne vous respectait pas assez…»

Si elle trouvait son petit ami beau et attirant, ce dernier ne parvenait pas à la croire. Cette jeune femme a alors décidé de booster sa confiance en lui en lui créant un profil Tinder.

Elle a alors pris le contrôle du profil et, au bout d’une journée, son petit ami comptait déjà une douzaine de « matchs ». « Lorsque je lui ai montré, j’ai vu qu’il est immédiatement devenu plus confiant et il m’a remerciée pour ce geste », a-t-elle relaté sur Reddit.