Pose de la première pierre du projet «Trèfles» à Anderlecht: le pallier des 1.000 logements sociaux franchi

Le projet soutenu par les autorités publiques régionales et communales, résulte d’un partenariat public/privé. Les logements, promus par Bluestone Invest et construits par Thomas & Piron Bâtiment, seront acquis par le Foyer Anderlechtois via la Société du Logement de la Région Bruxelloise.

Les espaces

Le projet prévoit des studios et des appartements équipés de 1, 2, 3, 4 et 6 chambres. Initialement prévus pour du coliving étudiant, vu la proximité avec les différentes écoles supérieures, les plus grands logements ont été adaptés dans le cadre de la reprise du projet par la SLRB et le Foyer Anderlechtois pour répondre à la demande des familles nombreuses.