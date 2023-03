La Procession du Car d’Or à Mons dévoile l’affiche de son édition 2023

« C’est avec un immense plaisir que nous vous dévoilons l’affiche officielle de la Procession du Car d’Or 2023 », souligne l’association sur les réseaux sociaux. Elle ajoute : « Merci à Ornella Prestigiacomo qui nous propose une création originale, entre tradition et modernité. »

Il est vrai que l’affiche 2023 est magnifique. Sur un fond de parchemin, on y voit sainte Waudru, le Car d’Or et la collégiale. Par contre, il faudra encore patienter un peu pour vous procurer l’affiche. Les dates de distribution doivent encore être préparées et communiquées.