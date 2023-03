L’opération Pièces Rouges en faveur du Télévie passe par Fosses-la-Ville ce samedi

En mars, RTL Belgium lance l’opération Pièces Rouges qui a pour but de récolter un maximum de pièces de 1, 2 et 5 cents (mais les plus grosses pièces et les billets sont aussi les bienvenus) en faveur du Télévie. Pour ce faire, Bérénice et Léon, deux ambassadeurs, font le tour des points de collectes et écoles wallonnes.

Concernant les points de collectes, Bérénice et Léon s’y rendront afin de solliciter les gens à faire don de leurs pièces pour l’opération Pièces Rouges. L’un d’eux sera organisé en province de Namur, au Shop in Stock de Fosses-la-Ville ce samedi 25 mars de 10h à 18h.