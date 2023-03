Chaussez vos lunettes de genre au centre culturel de Rochefort ce jeudi

Le centre culturel de Rochefort accueille une conférence de Chantal Stouffs, ce jeudi 23 mars à 14h30. Dans le cadre des rendez-vous « Séniors & cie », celle-ci vous invitera à « chausser vos lunettes de genre ».

« Quand le cinéma fait son genre » permettra de percer les stéréotypes de genre qui se cachent dans les médias qu’on consomme : films, pubs, illustrations, jeux, etc. « Nos comportements, attitudes et expressions, notre identité, se sot construits dans une société donnée. Nous visiterons leur évolution dans de nombreux supports et nous nous interrogerons sur les constances et les ruptures », annonce le centre culturel des Roches.